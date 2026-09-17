Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|S&P 500 im Blick
|
17.09.2026 16:01:25
S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Um 16:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,94 Prozent stärker bei 7 622,50 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,769 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,24 Prozent fester bei 7 645,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 551,81 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 646,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 619,16 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,145 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 745,06 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 420,10 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 6 600,35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,14 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Generac (+ 21,99 Prozent auf 213,61 USD), Corning (+ 6,94 Prozent auf 154,17 USD), Coherent (+ 6,76 Prozent auf 309,52 USD), Marvell Technology (+ 6,73 Prozent auf 245,18 USD) und Moderna (+ 6,09 Prozent auf 154,49 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Reddit (-4,06 Prozent auf 151,20 USD), Salesforce (-3,01 Prozent auf 243,00 USD), Copart (-2,69 Prozent auf 29,99 USD), AppLovin (-2,35 Prozent auf 318,90 USD) und Lennar (-1,85 Prozent auf 76,91 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 3 967 427 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,453 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|278,85
|-3,14%
|Coherent Corp.
|262,90
|2,42%
|Copart Inc.
|25,81
|-0,14%
|Corning Inc.
|132,86
|3,14%
|First Republic Bank
|0,00
|350,00%
|Generac Holdings Inc
|181,30
|-0,03%
|Intel Corp.
|97,01
|1,92%
|Lennar Corp.
|69,02
|0,29%
|Marvell Technology
|212,85
|1,28%
|Medtronic PLC
|80,38
|-0,69%
|Moderna Inc
|139,32
|1,21%
|NVIDIA Corp.
|192,18
|0,53%
|134,00
|0,75%
|Salesforce
|211,60
|-0,09%
|Western Union Company
|5,70
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 637,76
|1,14%