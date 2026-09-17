Western Union Company Aktie

Western Union Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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S&P 500 im Blick 17.09.2026 16:01:25

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,94 Prozent stärker bei 7 622,50 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,769 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,24 Prozent fester bei 7 645,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 551,81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 646,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 619,16 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,145 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 745,06 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 420,10 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 6 600,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,14 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Generac (+ 21,99 Prozent auf 213,61 USD), Corning (+ 6,94 Prozent auf 154,17 USD), Coherent (+ 6,76 Prozent auf 309,52 USD), Marvell Technology (+ 6,73 Prozent auf 245,18 USD) und Moderna (+ 6,09 Prozent auf 154,49 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Reddit (-4,06 Prozent auf 151,20 USD), Salesforce (-3,01 Prozent auf 243,00 USD), Copart (-2,69 Prozent auf 29,99 USD), AppLovin (-2,35 Prozent auf 318,90 USD) und Lennar (-1,85 Prozent auf 76,91 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 3 967 427 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,453 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 278,85 -3,14% AppLovin Corp
Coherent Corp. 262,90 2,42% Coherent Corp.
Copart Inc. 25,81 -0,14% Copart Inc.
Corning Inc. 132,86 3,14% Corning Inc.
First Republic Bank 0,00 350,00% First Republic Bank
Generac Holdings Inc 181,30 -0,03% Generac Holdings Inc
Intel Corp. 97,01 1,92% Intel Corp.
Lennar Corp. 69,02 0,29% Lennar Corp.
Marvell Technology 212,85 1,28% Marvell Technology
Medtronic PLC 80,38 -0,69% Medtronic PLC
Moderna Inc 139,32 1,21% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 192,18 0,53% NVIDIA Corp.
Reddit 134,00 0,75% Reddit
Salesforce 211,60 -0,09% Salesforce
Western Union Company 5,70 0,74% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 637,76 1,14%

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