S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 7 619,62 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,749 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,242 Prozent auf 7 604,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 585,73 Punkten am Vortag.

Bei 7 626,79 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 597,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,107 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 7 785,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 511,35 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 6 606,76 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,10 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 8,41 Prozent auf 909,49 USD), Coherent (+ 7,64 Prozent auf 291,89 USD), Dell Technologies (+ 5,87 Prozent auf 575,41 USD), Intel (+ 5,14 Prozent auf 102,13 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,11 Prozent auf 524,91 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen JB Hunt Transportation Services (-12,96 Prozent auf 237,66 USD), Diamondback Energy (-8,70 Prozent auf 193,12 USD), APA (-5,38 Prozent auf 44,86 USD), EOG Resources (-5,36 Prozent auf 145,50 USD) und Texas Pacific Land (-5,19 Prozent auf 352,33 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 419 062 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at