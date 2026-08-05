AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Entwicklung 05.08.2026 22:34:38

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Der S&P 500 beendete den Mittwochshandel stabil.

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7 723,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,862 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,648 Prozent auf 7 786,64 Punkte an der Kurstafel, nach 7 736,52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 720,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 793,68 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 483,24 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 7 259,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 299,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,61 Prozent. 7 793,68 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Perrigo Company (+ 23,10 Prozent auf 13,27 USD), Charles River Laboratories International (+ 11,36 Prozent auf 260,72 USD), International Flavors Fragrances (+ 8,88 Prozent auf 88,07 USD), Assurant (+ 7,20 Prozent auf 301,57 USD) und Newmont (+ 6,71 Prozent auf 104,29 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil DaVita (-17,24 Prozent auf 188,69 USD), Lumen Technologies (-9,39 Prozent auf 6,08 USD), CDW (-9,03 Prozent auf 140,10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,04 Prozent auf 482,05 USD) und EOG Resources (-6,47 Prozent auf 134,23 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 40 577 987 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
05.08.26 AMD Kaufen DZ BANK
05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 414,70 -2,85% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Assurant IncShs 249,60 -2,80% Assurant IncShs
CDW Corp (New) 117,35 -4,44% CDW Corp (New)
Charles River Laboratories International Inc. 229,30 1,51% Charles River Laboratories International Inc.
DaVita Inc Registered Shs 157,70 1,19% DaVita Inc Registered Shs
EOG Resources Inc. 116,20 -1,65% EOG Resources Inc.
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 104,64 -1,93% Flex Ltd Registered Shs
International Flavors & Fragrances Inc. 73,70 5,38% International Flavors & Fragrances Inc.
Lumen Technologies Inc Registered Shs 5,40 5,47% Lumen Technologies Inc Registered Shs
Newmont Corporation 97,28 6,70% Newmont Corporation
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 11,11 2,11% Perrigo Company PLC
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 757,64 0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen