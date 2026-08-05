AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|S&P 500-Entwicklung
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05.08.2026 22:34:38
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus
Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7 723,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,862 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,648 Prozent auf 7 786,64 Punkte an der Kurstafel, nach 7 736,52 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 720,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 793,68 Einheiten.
S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 483,24 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 7 259,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 299,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,61 Prozent. 7 793,68 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Die Tops und Flops im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Perrigo Company (+ 23,10 Prozent auf 13,27 USD), Charles River Laboratories International (+ 11,36 Prozent auf 260,72 USD), International Flavors Fragrances (+ 8,88 Prozent auf 88,07 USD), Assurant (+ 7,20 Prozent auf 301,57 USD) und Newmont (+ 6,71 Prozent auf 104,29 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil DaVita (-17,24 Prozent auf 188,69 USD), Lumen Technologies (-9,39 Prozent auf 6,08 USD), CDW (-9,03 Prozent auf 140,10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,04 Prozent auf 482,05 USD) und EOG Resources (-6,47 Prozent auf 134,23 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 40 577 987 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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