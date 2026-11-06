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S&P 500 im Blick 06.11.2026 16:01:57

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der S&P 500 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,99 Prozent stärker bei 7 426,57 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,363 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 7 366,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 353,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 444,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 369,55 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 2,42 Prozent abwärts. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 7 818,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 709,96 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der S&P 500 bei 6 720,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,28 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Sandisk (+ 12,54 Prozent auf 907,52 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 12,53 Prozent auf 455,07 USD), Coherent (+ 12,17 Prozent auf 190,42 USD), Lam Research (+ 11,59 Prozent auf 206,67 USD) und Airbnb (+ 10,80 Prozent auf 188,50 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil DENTSPLY SIRONA (-13,58 Prozent auf 8,72 USD), Charter A (-6,79 Prozent auf 117,31 USD), Monster Beverage (-5,39 Prozent auf 45,25 USD), Microchip Technology (-5,04 Prozent auf 61,58 USD) und Gartner (-5,03 Prozent auf 188,10 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8 637 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airbnb 170,46 12,47% Airbnb
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 398,80 10,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Apple Inc. 307,60 0,13% Apple Inc.
Broadridge Financial Solutions IncShs 170,20 -1,62% Broadridge Financial Solutions IncShs
Charter Inc (A) (Charter Communications) 105,62 -5,78% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 173,50 14,18% Coherent Corp.
DENTSPLY SIRONA Inc 8,46 -5,68% DENTSPLY SIRONA Inc
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Gartner Inc. 170,70 -3,04% Gartner Inc.
Lam Research Corp. 180,26 8,25% Lam Research Corp.
Microchip Technology Inc. 51,64 -10,98% Microchip Technology Inc.
Monster Beverage Corp 41,07 -3,98% Monster Beverage Corp
NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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