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Kursverlauf 02.11.2026 22:34:54

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels

Der S&P 500 zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 7 541,40 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,584 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,467 Prozent auf 7 615,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 580,07 Punkten am Vortag.

Bei 7 662,23 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 539,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der S&P 500 bei 7 489,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6 840,20 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 21,85 Prozent auf 671,64 USD), Alaska Air Group (+ 7,22 Prozent auf 38,29 USD), Howmet Aerospace (+ 6,91 Prozent auf 212,99 USD), Pentair (+ 6,49 Prozent auf 70,56 USD) und Advance Auto Parts (+ 6,23 Prozent auf 47,92 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-18,59 Prozent auf 684,40 USD), Marvell Technology (-12,72 Prozent auf 171,41 USD), Cerebras Systems (-11,74 Prozent auf 96,36 USD), Everpure A (-10,40 Prozent auf 113,78 USD) und Intel (-8,80 Prozent auf 59,97 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 673 793 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,493 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
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IDEXX Laboratories 599,60 21,62% IDEXX Laboratories
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