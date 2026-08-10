Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Index im Fokus
|
10.08.2026 16:01:36
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0,01 Prozent leichter bei 7 757,11 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,686 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,136 Prozent schwächer bei 7 747,11 Punkten, nach 7 757,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7 761,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 748,42 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 398,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6 389,45 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,10 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern markiert.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 6,52 Prozent auf 528,42 USD), Super Micro Computer (+ 4,77 Prozent auf 32,62 USD), NetApp (+ 4,67 Prozent auf 198,37 USD), APA (+ 4,54 Prozent auf 39,34 USD) und Occidental Petroleum (+ 4,33 Prozent auf 58,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Coherent (-7,94 Prozent auf 349,02 USD), The Trade Desk A (-5,43 Prozent auf 13,05 USD), Honeywell Aerospace (-4,82 Prozent auf 160,39 USD), Intel (-4,72 Prozent auf 96,85 USD) und Lumentum (-4,29 Prozent auf 851,96 USD).
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4 456 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu First Republic Bank
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
10.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|APA Corporation Registered Shs
|35,45
|9,26%
|Coherent Corp.
|282,50
|-13,13%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Honeywell Aerospace
|141,36
|-1,98%
|Intel Corp.
|85,18
|-2,20%
|Lumentum Holdings Inc
|709,00
|-7,51%
|NetApp Inc.
|166,86
|2,06%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|-2,50%
|Occidental Petroleum Corp.
|50,77
|4,91%
|Qorvo Inc
|83,89
|-1,49%
|Super Micro Computer Inc
|27,30
|1,56%
|The Trade Desk Inc (A)
|11,50
|-3,44%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|426,55
|-0,59%
|Western Union Company
|6,04
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 753,11
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.