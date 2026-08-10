S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0,01 Prozent leichter bei 7 757,11 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,686 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,136 Prozent schwächer bei 7 747,11 Punkten, nach 7 757,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7 761,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 748,42 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 398,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6 389,45 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,10 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 6,52 Prozent auf 528,42 USD), Super Micro Computer (+ 4,77 Prozent auf 32,62 USD), NetApp (+ 4,67 Prozent auf 198,37 USD), APA (+ 4,54 Prozent auf 39,34 USD) und Occidental Petroleum (+ 4,33 Prozent auf 58,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Coherent (-7,94 Prozent auf 349,02 USD), The Trade Desk A (-5,43 Prozent auf 13,05 USD), Honeywell Aerospace (-4,82 Prozent auf 160,39 USD), Intel (-4,72 Prozent auf 96,85 USD) und Lumentum (-4,29 Prozent auf 851,96 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4 456 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at