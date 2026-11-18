Der S&P 500 sank im NYSE-Handel letztendlich um 0,23 Prozent auf 7 323,63 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,442 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,140 Prozent auf 7 350,83 Punkte an der Kurstafel, nach 7 340,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 285,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 367,68 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,53 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der S&P 500 bei 7 659,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 691,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 617,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,78 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 10,55 Prozent auf 341,93 USD), Generac (+ 9,87 Prozent auf 205,45 USD), Akamai (+ 8,34 Prozent auf 91,70 USD), TJX Cos (+ 8,05 Prozent auf 140,30 USD) und Perrigo Company (+ 7,49 Prozent auf 16,94 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Humana (-12,98 Prozent auf 385,78 USD), UnitedHealth (-10,21 Prozent auf 349,91 USD), Cerebras Systems (-9,63 Prozent auf 94,15 USD), Elevance Health (-7,63 Prozent auf 400,84 USD) und Centene (-7,03 Prozent auf 67,45 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 74 157 738 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,672 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at