S&P 500
|
7 229,47
|
-94,16
|
-1,29 %
|NYSE-Handel im Blick
|
18.11.2026 22:34:58
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Abgaben
Der S&P 500 sank im NYSE-Handel letztendlich um 0,23 Prozent auf 7 323,63 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,442 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,140 Prozent auf 7 350,83 Punkte an der Kurstafel, nach 7 340,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 285,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 367,68 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,53 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der S&P 500 bei 7 659,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 691,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 617,32 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,78 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 10,55 Prozent auf 341,93 USD), Generac (+ 9,87 Prozent auf 205,45 USD), Akamai (+ 8,34 Prozent auf 91,70 USD), TJX Cos (+ 8,05 Prozent auf 140,30 USD) und Perrigo Company (+ 7,49 Prozent auf 16,94 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Humana (-12,98 Prozent auf 385,78 USD), UnitedHealth (-10,21 Prozent auf 349,91 USD), Cerebras Systems (-9,63 Prozent auf 94,15 USD), Elevance Health (-7,63 Prozent auf 400,84 USD) und Centene (-7,03 Prozent auf 67,45 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 74 157 738 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,672 Bio. Euro.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|84,29
|0,99%
|Apple Inc.
|317,90
|-1,14%
|Centene Corp.
|59,14
|-4,21%
|Cerebras Systems Inc
|89,51
|-4,93%
|Elevance Health Inc Registered Shs
|355,90
|-2,65%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Generac Holdings Inc
|189,15
|1,39%
|Humana Inc.
|344,00
|-2,27%
|NVIDIA Corp.
|135,80
|-1,11%
|Palo Alto Networks Inc
|325,75
|5,81%
|Perrigo Company PLC
|14,78
|-4,40%
|ResMed Inc.
|214,90
|-2,85%
|TJX Cos. Inc.
|127,50
|-0,39%
|UnitedHealth Inc.
|303,00
|-5,19%
|Western Union Company
|5,53
|-2,36%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 228,49
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.