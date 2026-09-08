S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus

Um 20:02 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,36 Prozent auf 7 690,70 Punkte zurück. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,851 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,141 Prozent auf 7 707,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 675,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 717,81 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 757,64 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 7 405,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 495,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,13 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 12,01 Prozent auf 987,13 USD), Intel (+ 10,10 Prozent auf 105,48 USD), Corning (+ 9,11 Prozent auf 168,36 USD), Coherent (+ 8,78 Prozent auf 306,61 USD) und Seagate Technology (+ 7,78 Prozent auf 915,35 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Amgen (-9,06 Prozent auf 397,63 USD), Howmet Aerospace (-7,99 Prozent auf 238,55 USD), Stryker (-7,70 Prozent auf 279,78 USD), Expedia (-7,18 Prozent auf 276,63 USD) und Robert Half (-6,93 Prozent auf 39,63 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16 328 131 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at