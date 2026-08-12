S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags auf grünem Terrain

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 7 742,65 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,512 Prozent auf 7 767,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 728,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 737,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 766,01 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,117 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 7 575,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 400,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6 445,76 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,89 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 14,45 Prozent auf 36,17 USD), Lumentum (+ 14,18 Prozent auf 936,98 USD), Cerebras Systems (+ 9,47 Prozent auf 256,99 USD), Sandisk (+ 8,08 Prozent auf 1 373,79 USD) und Coherent (+ 7,98 Prozent auf 354,80 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-4,96 Prozent auf 346,87 USD), Tapestry (-4,42 Prozent auf 153,44 USD), Charter A (-4,42 Prozent auf 150,72 USD), Zoetis A (-3,86 Prozent auf 72,44 USD) und Cencora (-3,81 Prozent auf 321,16 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Super Micro Computer-Aktie. 16 658 353 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,98 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at