S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen

Am Montag steigt der S&P 500 um 18:00 Uhr via NYSE um 0,03 Prozent auf 7 814,25 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 65,083 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 7 814,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 811,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 802,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 821,67 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 656,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 7 575,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6 552,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit eBay (+ 5,22 Prozent auf 118,05 USD), VF (+ 4,37 Prozent auf 15,66 USD), Biogen (+ 3,94 Prozent auf 234,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,66 Prozent auf 744,95 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 3,21 Prozent auf 67,85 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumentum (-9,22 Prozent auf 1 001,59 USD), Cerebras Systems (-9,17 Prozent auf 149,11 USD), Coherent (-7,36 Prozent auf 289,60 USD), Bloom Energy (-6,39 Prozent auf 262,58 USD) und Corning (-6,17 Prozent auf 147,01 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 080 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,931 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at