Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Index-Performance
|
12.10.2026 18:02:28
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen
Am Montag steigt der S&P 500 um 18:00 Uhr via NYSE um 0,03 Prozent auf 7 814,25 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 65,083 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 7 814,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 811,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 802,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 821,67 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 656,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 7 575,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6 552,51 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit eBay (+ 5,22 Prozent auf 118,05 USD), VF (+ 4,37 Prozent auf 15,66 USD), Biogen (+ 3,94 Prozent auf 234,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,66 Prozent auf 744,95 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 3,21 Prozent auf 67,85 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumentum (-9,22 Prozent auf 1 001,59 USD), Cerebras Systems (-9,17 Prozent auf 149,11 USD), Coherent (-7,36 Prozent auf 289,60 USD), Bloom Energy (-6,39 Prozent auf 262,58 USD) und Corning (-6,17 Prozent auf 147,01 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 080 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,931 Bio. Euro den größten Anteil ein.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Coherent Corp.
|
12.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coherent von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Coherent Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|202,35
|-1,80%
|Bloom Energy
|233,00
|-1,06%
|Cerebras Systems Inc
|149,05
|1,66%
|Coherent Corp.
|255,50
|-1,16%
|Corning Inc.
|130,80
|-0,62%
|eBay Inc.
|103,40
|0,74%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|GE HealthCare Technologies
|61,06
|0,68%
|Lumentum Holdings Inc
|868,60
|-2,60%
|Medtronic PLC
|82,54
|0,73%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|680,80
|2,22%
|NVIDIA Corp.
|202,65
|-0,27%
|V.F. Corp.
|14,29
|1,13%
|Western Union Company
|5,42
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 795,73
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.