MGM Resorts International Aktie
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
|Index im Blick
|
24.09.2026 20:03:37
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter
Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,16 Prozent auf 7 693,83 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,848 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,517 Prozent leichter bei 7 666,19 Punkten in den Handel, nach 7 706,03 Punkten am Vortag.
Bei 7 719,01 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 662,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7 652,86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der S&P 500 bei 7 358,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 637,97 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,18 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 15,12 Prozent auf 126,23 USD), Perrigo Company (+ 6,79 Prozent auf 14,78 USD), Charles River Laboratories International (+ 6,40 Prozent auf 295,07 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4,65 Prozent auf 241,02 USD) und Illumina (+ 4,64 Prozent auf 267,24 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen MGM Resorts International (-11,03 Prozent auf 33,68 USD), NortonLifeLock (-9,45 Prozent auf 23,75 USD), Rollins (-6,74 Prozent auf 30,30 USD), Xylem (-5,38 Prozent auf 102,79 USD) und Akamai (-5,04 Prozent auf 112,47 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11 032 899 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu MGM Resorts International
Analysen zu MGM Resorts International
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|100,02
|3,16%
|Charles River Laboratories International Inc.
|255,90
|-1,61%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|110,00
|2,52%
|First Republic Bank
|0,00
|500,00%
|Illumina Inc.
|239,05
|-0,93%
|Intel Corp.
|107,94
|-3,35%
|Medtronic PLC
|77,60
|-0,26%
|MGM Resorts International
|28,43
|-3,86%
|NortonLifeLock
|18,82
|-7,56%
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
|Perrigo Company PLC
|13,49
|3,85%
|Rollins IncShs
|26,41
|-1,12%
|Royal Caribbean Cruises Ltd.
|213,70
|1,33%
|Western Union Company
|5,38
|2,99%
|Xylem Inc.
|89,95
|-0,01%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 743,41
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.