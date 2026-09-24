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Index im Blick 24.09.2026 20:03:37

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter

Der S&P 500 bewegt sich am vierten Tag der Woche kaum.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,16 Prozent auf 7 693,83 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,848 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,517 Prozent leichter bei 7 666,19 Punkten in den Handel, nach 7 706,03 Punkten am Vortag.

Bei 7 719,01 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 662,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7 652,86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der S&P 500 bei 7 358,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 637,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,18 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 15,12 Prozent auf 126,23 USD), Perrigo Company (+ 6,79 Prozent auf 14,78 USD), Charles River Laboratories International (+ 6,40 Prozent auf 295,07 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4,65 Prozent auf 241,02 USD) und Illumina (+ 4,64 Prozent auf 267,24 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen MGM Resorts International (-11,03 Prozent auf 33,68 USD), NortonLifeLock (-9,45 Prozent auf 23,75 USD), Rollins (-6,74 Prozent auf 30,30 USD), Xylem (-5,38 Prozent auf 102,79 USD) und Akamai (-5,04 Prozent auf 112,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11 032 899 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Akamai Inc. 100,02 3,16% Akamai Inc.
Charles River Laboratories International Inc. 255,90 -1,61% Charles River Laboratories International Inc.
Everpure Inc Registered Shs -A- 110,00 2,52% Everpure Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 500,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 239,05 -0,93% Illumina Inc.
Intel Corp. 107,94 -3,35% Intel Corp.
Medtronic PLC 77,60 -0,26% Medtronic PLC
MGM Resorts International 28,43 -3,86% MGM Resorts International
NortonLifeLock 18,82 -7,56% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 13,49 3,85% Perrigo Company PLC
Rollins IncShs 26,41 -1,12% Rollins IncShs
Royal Caribbean Cruises Ltd. 213,70 1,33% Royal Caribbean Cruises Ltd.
Western Union Company 5,38 2,99% Western Union Company
Xylem Inc. 89,95 -0,01% Xylem Inc.

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