S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter

Der S&P 500 bewegt sich am vierten Tag der Woche kaum.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,16 Prozent auf 7 693,83 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,848 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,517 Prozent leichter bei 7 666,19 Punkten in den Handel, nach 7 706,03 Punkten am Vortag.

Bei 7 719,01 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 662,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7 652,86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der S&P 500 bei 7 358,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 637,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,18 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 15,12 Prozent auf 126,23 USD), Perrigo Company (+ 6,79 Prozent auf 14,78 USD), Charles River Laboratories International (+ 6,40 Prozent auf 295,07 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4,65 Prozent auf 241,02 USD) und Illumina (+ 4,64 Prozent auf 267,24 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen MGM Resorts International (-11,03 Prozent auf 33,68 USD), NortonLifeLock (-9,45 Prozent auf 23,75 USD), Rollins (-6,74 Prozent auf 30,30 USD), Xylem (-5,38 Prozent auf 102,79 USD) und Akamai (-5,04 Prozent auf 112,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11 032 899 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at