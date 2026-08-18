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Index im Fokus 18.08.2026 20:03:51

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schwächer

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schwächer

Der S&P 500 verzeichnet am Dienstag Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,62 Prozent leichter bei 7 696,69 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,558 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,457 Prozent schwächer bei 7 709,70 Punkten, nach 7 745,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 713,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 693,89 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 457,69 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 403,05 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 449,15 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,22 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Ulta Beauty (+ 5,64 Prozent auf 521,15 USD), Bath Body Works (+ 5,64 Prozent auf 19,87 USD), Intuit (+ 5,42 Prozent auf 353,80 USD), Tyler Technologies (+ 5,22 Prozent auf 337,21 USD) und Charter A (+ 5,08 Prozent auf 151,42 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cerebras Systems (-14,57 Prozent auf 215,27 USD), Coherent (-12,07 Prozent auf 308,82 USD), Teradyne (-10,33 Prozent auf 397,37 USD), Lumentum (-10,20 Prozent auf 870,11 USD) und Sandisk (-9,99 Prozent auf 1 608,43 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 11 948 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bath & Body Works 17,32 7,08% Bath & Body Works
Cerebras Systems Inc 220,01 -12,69% Cerebras Systems Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 128,36 2,90% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 264,80 -12,52% Coherent Corp.
First Republic Bank 0,00 -14,29% First Republic Bank
Intel Corp. 83,06 -7,16% Intel Corp.
Intuit Inc. 302,60 4,00% Intuit Inc.
Lumentum Holdings Inc 755,70 -10,04% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 189,54 -2,55% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 400,00 -8,50% Sandisk Corp
Teradyne Inc. 347,80 -8,88% Teradyne Inc.
Tyler Technologies Inc. 287,20 3,61% Tyler Technologies Inc.
Ulta Beauty Inc Registered Shs 445,80 4,60% Ulta Beauty Inc Registered Shs
Under Armour Inc. 4,39 -4,05% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,21 0,98% Western Union Company

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