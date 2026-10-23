S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Um 15:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 7 631,43 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 64,339 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,548 Prozent tiefer bei 7 621,42 Punkten, nach 7 663,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 615,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 637,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,926 Prozent abwärts. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 7 706,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 408,30 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 6 738,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Robert Half (+ 14,46 Prozent auf 43,13 USD), Crown Castle (+ 12,67 Prozent auf 88,82 USD), American Tower (+ 6,45 Prozent auf 193,28 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 6,20 Prozent auf 189,45 USD) und Micron Technology (+ 2,94 Prozent auf 881,68 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Comfort Systems USA (-9,07 Prozent auf 1 163,36 USD), Bloom Energy (-8,89 Prozent auf 198,42 USD), Dollar Tree (-5,79 Prozent auf 123,45 USD), Norwegian Cruise Line (-5,47 Prozent auf 14,69 USD) und AT&T (-4,66 Prozent auf 21,68 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 477 662 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,771 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at