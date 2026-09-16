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Index im Fokus 16.09.2026 22:34:59

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich

Der S&P 500 notierte am dritten Tag der Woche im Minus.

Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0,45 Prozent auf 7 551,81 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,749 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,242 Prozent auf 7 604,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 585,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 626,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 507,77 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,783 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der S&P 500 7 785,76 Punkte auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Wert von 7 511,35 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 6 606,76 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,11 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 9,59 Prozent auf 919,40 USD), Coherent (+ 6,92 Prozent auf 289,93 USD), Intel (+ 5,20 Prozent auf 102,19 USD), Edwards Lifesciences (+ 4,13 Prozent auf 89,28 USD) und PerkinElmer (+ 3,95 Prozent auf 145,73 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen JB Hunt Transportation Services (-12,81 Prozent auf 238,06 USD), Diamondback Energy (-8,03 Prozent auf 194,54 USD), Occidental Petroleum (-6,55 Prozent auf 59,36 USD), Texas Pacific Land (-6,21 Prozent auf 348,57 USD) und ConocoPhillips (-6,15 Prozent auf 132,54 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 215 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,402 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Coherent Corp. 256,70 1,38% Coherent Corp.
ConocoPhillips 115,86 0,10% ConocoPhillips
Diamondback Energy Inc 171,40 -5,49% Diamondback Energy Inc
Edwards Lifesciences Corp. 77,02 -0,85% Edwards Lifesciences Corp.
First Republic Bank 0,00 350,00% First Republic Bank
Intel Corp. 95,18 8,39% Intel Corp.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. 207,60 -3,80% J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Lumentum Holdings Inc 777,20 4,17% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 80,94 0,07% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 191,16 2,69% NVIDIA Corp.
Occidental Petroleum Corp. 51,56 -0,42% Occidental Petroleum Corp.
PerkinElmer Inc. 128,25 0,63% PerkinElmer Inc.
Texas Pacific Land Corp Registered Shs 302,20 -0,46% Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Western Union Company 5,66 -0,49% Western Union Company

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