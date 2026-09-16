ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Index im Fokus
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16.09.2026 22:34:59
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich
Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0,45 Prozent auf 7 551,81 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,749 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,242 Prozent auf 7 604,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 585,73 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 626,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 507,77 Punkten lag.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,783 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der S&P 500 7 785,76 Punkte auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Wert von 7 511,35 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 6 606,76 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,11 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
S&P 500-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 9,59 Prozent auf 919,40 USD), Coherent (+ 6,92 Prozent auf 289,93 USD), Intel (+ 5,20 Prozent auf 102,19 USD), Edwards Lifesciences (+ 4,13 Prozent auf 89,28 USD) und PerkinElmer (+ 3,95 Prozent auf 145,73 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen JB Hunt Transportation Services (-12,81 Prozent auf 238,06 USD), Diamondback Energy (-8,03 Prozent auf 194,54 USD), Occidental Petroleum (-6,55 Prozent auf 59,36 USD), Texas Pacific Land (-6,21 Prozent auf 348,57 USD) und ConocoPhillips (-6,15 Prozent auf 132,54 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 215 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,402 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Coherent Corp.
|256,70
|1,38%
|ConocoPhillips
|115,86
|0,10%
|Diamondback Energy Inc
|171,40
|-5,49%
|Edwards Lifesciences Corp.
|77,02
|-0,85%
|First Republic Bank
|0,00
|350,00%
|Intel Corp.
|95,18
|8,39%
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|207,60
|-3,80%
|Lumentum Holdings Inc
|777,20
|4,17%
|Medtronic PLC
|80,94
|0,07%
|NVIDIA Corp.
|191,16
|2,69%
|Occidental Petroleum Corp.
|51,56
|-0,42%
|PerkinElmer Inc.
|128,25
|0,63%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|302,20
|-0,46%
|Western Union Company
|5,66
|-0,49%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 637,76
|1,14%
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