S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent leichter bei 7 592,40 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,692 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,768 Prozent schwächer bei 7 560,88 Punkten, nach 7 619,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 550,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 652,76 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 2,29 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 807,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 748,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 850,92 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,70 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,86 Prozent auf 585,30 USD), Broadcom (+ 5,54 Prozent auf 364,36 USD), Arista Networks (+ 5,06 Prozent auf 206,63 USD), Everpure A (+ 3,38 Prozent auf 110,10 USD) und Valero Energy (+ 3,09 Prozent auf 374,95 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Corteva (-24,30 Prozent auf 9,19 USD), Global Payments (-12,01 Prozent auf 88,19 USD), Super Micro Computer (-11,30 Prozent auf 26,99 USD), Moderna (-6,97 Prozent auf 231,35 USD) und Lumen Technologies (-6,29 Prozent auf 4,17 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 181 431 202 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,571 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at