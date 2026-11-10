S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,38 Prozent tiefer bei 7 520,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,826 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,630 Prozent auf 7 502,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 549,94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 470,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 543,92 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der S&P 500 bei 7 811,54 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 7 753,11 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 6 832,43 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Charter A (+ 10,61 Prozent auf 134,06 USD), Lumen Technologies (+ 9,03 Prozent auf 4,71 USD), Take Two (+ 8,31 Prozent auf 224,64 USD), CVS Health (+ 4,41 Prozent auf 89,01 USD) und Akamai (+ 4,26 Prozent auf 83,71 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Moderna (-6,75 Prozent auf 250,83 USD), Under Armour (-5,49 Prozent auf 5,16 USD), NVIDIA (-5,47 Prozent auf 168,89 USD), Lennar (-5,37 Prozent auf 86,66 USD) und Under Armour (-5,30 Prozent auf 5,00 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 92 092 669 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at