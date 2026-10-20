S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent höher bei 7 712,57 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,699 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,124 Prozent tiefer bei 7 681,23 Punkten in den Handel, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7 668,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 748,42 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 7 650,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 443,28 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 735,13 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,45 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Equifax (+ 11,33 Prozent auf 176,54 USD), Hasbro (+ 11,20 Prozent auf 109,52 USD), Moderna (+ 6,69) Prozent auf 242,08 USD), 3M (+ 5,78 Prozent auf 171,37 USD) und Gartner (+ 5,74 Prozent auf 219,64 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil General Motors (-6,84 Prozent auf 77,09 USD), DaVita (-6,23 Prozent auf 175,35 USD), Genuine Parts (-5,12 Prozent auf 123,52 USD), Comfort Systems USA (-4,57 Prozent auf 1 397,09 USD) und Howmet Aerospace (-3,82 Prozent auf 211,63 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18 988 928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at