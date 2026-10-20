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S&P 500-Performance im Fokus 20.10.2026 22:34:24

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 entwickelte sich am Abend positiv.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent höher bei 7 712,57 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,699 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,124 Prozent tiefer bei 7 681,23 Punkten in den Handel, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7 668,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 748,42 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 7 650,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 443,28 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 735,13 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,45 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Equifax (+ 11,33 Prozent auf 176,54 USD), Hasbro (+ 11,20 Prozent auf 109,52 USD), Moderna (+ 6,69) Prozent auf 242,08 USD), 3M (+ 5,78 Prozent auf 171,37 USD) und Gartner (+ 5,74 Prozent auf 219,64 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil General Motors (-6,84 Prozent auf 77,09 USD), DaVita (-6,23 Prozent auf 175,35 USD), Genuine Parts (-5,12 Prozent auf 123,52 USD), Comfort Systems USA (-4,57 Prozent auf 1 397,09 USD) und Howmet Aerospace (-3,82 Prozent auf 211,63 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18 988 928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 152,65 0,16% 3M Co.
Comfort Systems USA IncShs 1 250,00 0,48% Comfort Systems USA IncShs
DaVita Inc Registered Shs 156,20 0,42% DaVita Inc Registered Shs
Equifax Inc. 155,30 -1,40% Equifax Inc.
First Republic Bank 0,00 -25,00% First Republic Bank
Gartner Inc. 193,05 -1,13% Gartner Inc.
General Motors 67,73 -0,91% General Motors
Genuine Parts Co. 110,55 0,96% Genuine Parts Co.
Hasbro Inc. 98,58 1,32% Hasbro Inc.
Howmet Aerospace 183,40 -2,47% Howmet Aerospace
Moderna Inc 219,55 2,50% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 197,26 2,36% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 626,00 4,33% Seagate Technology
Western Union Company 5,46 -0,69% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 762,96 0,65%

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