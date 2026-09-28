28.09.2026 09:25:43

S&P 500 in the 'Sweet Spot' for Q4: Ryan Detrick Points to 'Above Average Returns,' Noting Gains in 18 of Last 21 Historical Setups

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