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28.09.2026 09:25:43
S&P 500 in the 'Sweet Spot' for Q4: Ryan Detrick Points to 'Above Average Returns,' Noting Gains in 18 of Last 21 Historical Setups
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