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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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AbbVie-Investition im Blick 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren AbbVie-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden AbbVie-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 152,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AbbVie-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,568 AbbVie-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 264,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 736,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 73,62 Prozent vermehrt.

AbbVie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 466,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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