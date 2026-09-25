S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Accenture eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Accenture-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Accenture-Papier bei 339,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Accenture-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,479 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Accenture-Papiers auf 177,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 229,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Accenture bezifferte sich zuletzt auf 112,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at