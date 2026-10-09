S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Accenture-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 252,04 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,968 Accenture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Accenture-Aktie auf 208,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 826,69 USD wert. Damit wäre die Investition 17,33 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Accenture eine Marktkapitalisierung von 120,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at