S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Accenture-Aktien verlieren können.

Am 11.09.2025 wurde das Accenture-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Accenture-Papier bei 244,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Accenture-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,410 Accenture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Accenture-Aktie auf 177,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,13 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Accenture jüngst 107,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at