Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|Performance unter der Lupe
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Accenture von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Accenture-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Accenture-Anteile bei 335,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,979 Accenture-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 558,24 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 27.08.2026 auf 187,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Accenture bezifferte sich zuletzt auf 110,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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