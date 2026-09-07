S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AES-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in AES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die AES-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,93 USD. Bei einem AES-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,734 AES-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 14,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AES belief sich jüngst auf 10,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at