AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|Lohnendes AES-Investment?
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AES-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die AES-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,93 USD. Bei einem AES-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,734 AES-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 14,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,39 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von AES belief sich jüngst auf 10,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AES Corp.
Analysen zu AES Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AES Corp.
|12,58
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.