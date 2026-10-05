AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|Langfristige Performance
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AES-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 68,587 AES-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 14,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 022,63 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,26 Prozent.
Der Börsenwert von AES belief sich jüngst auf 10,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AES Corp.
Analysen zu AES Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AES Corp.
|13,28
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.