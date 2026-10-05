S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AES-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AES-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 68,587 AES-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 14,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 022,63 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,26 Prozent.

Der Börsenwert von AES belief sich jüngst auf 10,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at