AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|AES-Investition im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades AES-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 720,981 AES-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 692,14 USD, da sich der Wert eines AES-Papiers am 30.10.2026 auf 14,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,92 Prozent vermehrt.
Insgesamt war AES zuletzt 10,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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