AES Aktie

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WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059

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Rentable AES-Anlage? 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätte eine Investition in AES von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in AES eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das AES-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 39,904 AES-Aktien. Die gehaltenen AES-Aktien wären am 13.11.2026 594,97 USD wert, da der Schlussstand 14,91 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,50 Prozent verringert.

AES war somit zuletzt am Markt 10,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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