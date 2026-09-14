S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in AES eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das AES-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AES-Papiers betrug an diesem Tag 17,39 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die AES-Aktie investierten, hätten nun 57,504 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (14,79 USD), wäre das Investment nun 850,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,95 Prozent vermindert.

AES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at