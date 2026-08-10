AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|Profitabler AES-Einstieg?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AES-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 762,195 AES-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (14,73 USD), wäre das Investment nun 11 227,13 USD wert. Mit einer Performance von +12,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
AES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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