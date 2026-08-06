Aflac Aktie

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WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

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Langfristige Investition 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Aflac-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2025 wurde das Aflac-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Aflac-Anteile bei 102,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,977 Aflac-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (125,56 USD), wäre das Investment nun 122,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,73 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Aflac eine Börsenbewertung in Höhe von 63,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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