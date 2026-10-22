S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aflac eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Aflac-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Aflac-Aktie investiert, befänden sich nun 288,268 Aflac-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 34 635,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 246,35 Prozent erhöht.

Aflac war somit zuletzt am Markt 60,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at