Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Frühe Anlage
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aflac-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 19.11.2016 wurden Aflac-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Aflac-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,25 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,759 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aflac-Aktie auf 125,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 345,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 245,57 Prozent angewachsen.
Der Aflac-Wert an der Börse wurde auf 63,27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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