Wer vor Jahren in Aflac eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2016 wurden Aflac-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Aflac-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,25 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,759 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aflac-Aktie auf 125,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 345,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 245,57 Prozent angewachsen.

Der Aflac-Wert an der Börse wurde auf 63,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at