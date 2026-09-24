Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Profitables Aflac-Investment?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Aflac-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Aflac-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,495 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 3 168,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 216,83 Prozent.
Zuletzt verbuchte Aflac einen Börsenwert von 57,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aflac Inc
Analysen zu Aflac Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aflac Inc
|100,00
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.