Aflac Aktie

Aflac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Aflac-Investment? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Aflac-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Aflac-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Aflac-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,495 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 3 168,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 216,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Aflac einen Börsenwert von 57,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aflac Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Aflac Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aflac Inc 100,00 -0,10% Aflac Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen