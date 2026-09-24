S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Aflac-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Aflac-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Aflac-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,495 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 3 168,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 216,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Aflac einen Börsenwert von 57,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at