Agilent Technologies Aktie

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WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016

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Langfristige Anlage 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Agilent Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Agilent Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,143 Agilent Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 346,99 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Papiers am 21.09.2026 auf 161,94 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 346,99 USD entspricht einer Performance von +246,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Agilent Technologies bezifferte sich zuletzt auf 44,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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