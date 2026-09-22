Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Langfristige Anlage
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Agilent Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,143 Agilent Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 346,99 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Papiers am 21.09.2026 auf 161,94 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 346,99 USD entspricht einer Performance von +246,99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Agilent Technologies bezifferte sich zuletzt auf 44,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.
Analysen zu Agilent Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Agilent Technologies Inc.
|143,60
|6,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.