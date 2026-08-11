Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Investmentbeispiel
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Agilent Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Agilent Technologies-Aktie bei 126,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,788 Agilent Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (148,72 USD), wäre das Investment nun 117,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,23 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Agilent Technologies belief sich zuletzt auf 41,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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