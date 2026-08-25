Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Agilent Technologies-Performance im Blick
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Agilent Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,26 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 211,595 Agilent Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 465,09 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Anteils am 24.08.2026 auf 153,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 224,65 Prozent angezogen.
Alle Agilent Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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