S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Agilent Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Agilent Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,26 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 211,595 Agilent Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 465,09 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Anteils am 24.08.2026 auf 153,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 224,65 Prozent angezogen.

Alle Agilent Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at