Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Rentabler Agilent Technologies-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilent Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient
Agilent Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,05 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,716 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 689,47 USD wert. Damit wäre die Investition 268,95 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Agilent Technologies betrug jüngst 48,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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