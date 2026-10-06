S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilent Technologies von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Agilent Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Agilent Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 110,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 90,383 Agilent Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (171,29 USD), wäre das Investment nun 15 481,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,82 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Agilent Technologies belief sich zuletzt auf 48,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at