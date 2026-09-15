Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Agilent Technologies-Performance im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Agilent Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 173,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,541 Agilent Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 146,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 446,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,53 Prozent verringert.
Agilent Technologies war somit zuletzt am Markt 41,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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