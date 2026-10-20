Air Products and Chemicals Aktie

Air Products and Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854912 / ISIN: US0091581068

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Performance im Blick 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Products and Chemicals-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Air Products and Chemicals-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Air Products and Chemicals-Papier an diesem Tag 254,21 USD wert. Bei einem Air Products and Chemicals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,934 Air Products and Chemicals-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 1 174,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,48 Prozent zugenommen.

Alle Air Products and Chemicals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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