Air Products and Chemicals Aktie
WKN: 854912 / ISIN: US0091581068
|Profitabler Air Products and Chemicals-Einstieg?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 260,75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investierten, hätten nun 38,351 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 717,16 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 05.10.2026 auf 279,45 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,17 Prozent.
Alle Air Products and Chemicals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air Products and Chemicals Inc.
Analysen zu Air Products and Chemicals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Products and Chemicals Inc.
|249,00
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.