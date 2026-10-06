S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Air Products and Chemicals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 260,75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investierten, hätten nun 38,351 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 717,16 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 05.10.2026 auf 279,45 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,17 Prozent.

Alle Air Products and Chemicals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at