Air Products and Chemicals Aktie
WKN: 854912 / ISIN: US0091581068
|Profitables Air Products and Chemicals-Investment?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Products and Chemicals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 274,50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,364 Air Products and Chemicals-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 304,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,81 Prozent erhöht.
Air Products and Chemicals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 66,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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