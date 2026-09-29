Air Products and Chemicals Aktie
WKN: 854912 / ISIN: US0091581068
|Rentable Air Products and Chemicals-Investition?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Products and Chemicals von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Air Products and Chemicals-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 283,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert, befänden sich nun 3,529 Air Products and Chemicals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Aktie auf 278,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 983,59 USD wert. Mit einer Performance von -1,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Air Products and Chemicals bezifferte sich zuletzt auf 62,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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