Air Products and Chemicals Aktie

Air Products and Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854912 / ISIN: US0091581068

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Frühe Investition 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Products and Chemicals von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Products and Chemicals-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 278,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,359 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,57 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Papiers am 10.08.2026 auf 308,18 USD belief. Mit einer Performance von +10,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Air Products and Chemicals war somit zuletzt am Markt 67,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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