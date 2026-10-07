S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alaska Air Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Alaska Air Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Alaska Air Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,468 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 58,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,43 Prozent abgenommen.

Alle Alaska Air Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at