Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Frühe Anlage
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alaska Air Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Alaska Air Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Alaska Air Group-Papier an diesem Tag 52,91 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Alaska Air Group-Aktie investierten, hätten nun 18,900 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (36,65 USD), wäre die Investition nun 692,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,73 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Alaska Air Group eine Marktkapitalisierung von 4,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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