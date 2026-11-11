S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Alaska Air Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Alaska Air Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,04 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alaska Air Group-Aktie investiert, befänden sich nun 237,869 Alaska Air Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 9 881,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,54 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 1,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alaska Air Group eine Marktkapitalisierung von 4,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at