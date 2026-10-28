Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Lukrative Alaska Air Group-Investition?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Alaska Air Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,892 Alaska Air Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (35,91 USD), wäre das Investment nun 67,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,07 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Alaska Air Group belief sich zuletzt auf 4,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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