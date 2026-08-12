Alaska Air Group Aktie

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WKN: 869843 / ISIN: US0116591092

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Rentable Alaska Air Group-Anlage? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Alaska Air Group-Investment gewesen.

Alaska Air Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,295 Alaska Air Group-Aktien. Die gehaltenen Alaska Air Group-Aktien wären am 11.08.2026 740,29 USD wert, da der Schlussstand 48,40 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,97 Prozent abgenommen.

Der Alaska Air Group-Wert an der Börse wurde auf 5,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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