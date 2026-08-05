Alaska Air Group Aktie

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WKN: 869843 / ISIN: US0116591092

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Hochrechnung 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Alaska Air Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Alaska Air Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Alaska Air Group-Anteile an diesem Tag bei 57,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,737 Alaska Air Group-Aktien. Die gehaltenen Alaska Air Group-Anteile wären am 04.08.2026 91,30 USD wert, da der Schlussstand 52,55 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,70 Prozent abgenommen.

Am Markt war Alaska Air Group jüngst 5,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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